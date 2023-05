Transfert à 60M€ au PSG, un plan machiavélique prend forme

Pierrick Levallet

En plus du secteur offensif, le PSG compterait se renforcer défensivement cet été. Le club de la capitale prévoirait l'arrivée d'un nouveau défenseur en plus de Milan Skriniar. Luis Campos lorgnerait notamment sur Kim Min-Jae et pourrait bénéficier d'une clause pour le faire venir à un prix intéressant. Toutefois, Naples aurait l'intention de la supprimer.

Si l’arrivée de Milan Skriniar est actée pour cet été, le PSG compterait néanmoins faire venir un autre défenseur central lors du prochain mercato estival. Luis Campos lorgnerait notamment sur Kim Min-Jae. Brillant avec Naples cette saison, le joueur de 26 ans s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le PSG voudrait donc lui mettre la main dessus, et pourrait bénéficier d’un petit avantage dans ce dossier.

Coup de tonnerre, il veut lâcher le PSG pour... le Real Madrid https://t.co/zmjS7SSyG5 pic.twitter.com/lK3B3wlevp — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Une clause spéciale dans le contrat de Kim Min-Jae ?

Kim Min-Jae disposerait d’une clause assez spéciale dans son contrat. Cette condition fixerait le prix de son départ entre 45 et 50M€ lors des deux premières semaines de juillet pour les clubs étrangers. Mais de son côté, Naples attendrait au moins 60M€ pour se séparer du Sud-Coréen. Et pour obtenir ce montant, les Azzurri seraient en train de préparer un plan machiavélique.

Naples veut la supprimer, mais...