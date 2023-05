Surprise, un champion du monde va jouer un sale tour au PSG

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain commence déjà à se compliquer. Malgré l'arrivée de Milan Skriniar à l'issue de son contrat en juin prochain avec l'Inter Milan, le PSG cherche encore un défenseur central et aurait coché le nom de celui du champion d'Italie, Naples. Mais le Sud-Coréen est aussi suivi par Manchester United et les fréquentes blessures de Raphaël Varane pourraient convaincre Kim d'avoir une place de titulaire en arrivant chez les Red Devils.

La saison 2022-2023 n'a pas été grandiose du côté du PSG et ses dirigeants veulent tout faire pour éviter que cela se reproduise. Si une première arrivée, celle de Milan Skriniar est déjà actée, une piste menant à un défenseur central évoluant en Serie A pourrait échapper au PSG.

Manchester United a fait une offre XXL à Kim

D'après les informations de Foot Mercato , Manchester United aurait déjà discuté avec les proches de Kim Min-jae en vu d'une futur contrat. Le contrat qui lui aurait été proposé serait XXL, à la hauteur du salaire d'un attaquant de classe mondiale.

PSG : Le clan Messi sort du silence, la réponse de l’Arabie Saoudite https://t.co/XF81WRa8CA pic.twitter.com/8NtOX4QjsN — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

La méforme de Varane ravi Kim