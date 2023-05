Catastrophe, le PSG se fait encore snober

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain s'active déjà sur le marché des transferts ! Après une saison très compliquée, les dirigeants parisiens vont tout faire pour éviter de revivre une saison galère et ont déjà bouclé l'arrivée de Milan Skriniar. Luis Campos et le PSG visent également le champion d'Italie, Kim Min-jae mais ce dernier pourrait snober le PSG à cause de ses rêves de Premier League.

La défense parisienne pourrait totalement changer de visage. Cette année, elle n'a pas été à la hauteur, en partie à cause des nombreuses blessures qui ont émaillé la dernière ligne parisienne. Presnel Kimpembe s'est fait une rupture du tendon d'Achille tandis que Nordi Mukiele a raté 20 matchs. Seuls les vieillissants Marquinhos et Sergio Ramos étaient donc présents pour tenir la défense du PSG. Mais après l'arrivée de Milan Skriniar, une mauvaise devrait prochainement frapper le PSG...

Une offre XXL venant de Manchester United

D'après les informations de Foot Mercato , les performances de Kim Min-jae avec le SSC Naples avec lequel il a terminé champion d'Italie cette saison ont été remarquées et il serait suivi par de nombreux clubs. En plus du PSG se trouvent deux clubs de Premier League : Liverpool et Manchester United. Le média français informe que des négociations autour d'un contrat XXL entre Kim et Manchester United auraient eu lieu. Un salaire qui serait similaire à ce que toucherait un attaquant de classe mondiale...

Kim Min-jae rêve de Premier League