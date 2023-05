Mercato : Le PSG prépare un gros transfert, une offre est partie

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain s'active déjà sur le marché des transferts ! Après avoir conclu la venue du défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar, le club parisien est intéressé par un autre défenseur jouant en Italie : Kim Min-jae. Tout frais champion d'Italie avec le SSC Naples, le Sud-coréen est l'objet de convoitise, notamment en Angleterre avec Manchester United qui lui a fait une offre colossale.

Dans sa volonté de remodeler l'effectif en vue de la saison prochaine, le PSG prépare son mercato. La fenêtre estivale débutera le 10 juin prochain, mais cela n'empêche pas les clubs de sonder les cibles potentielles. Après Milan Skriniar, le PSG cherche donc un autre défenseur central, mais le club parisien semble avoir un train de retard concernant l'une de ses priorités.

Manchester United sur le dossier

Alors que Liverpool et le PSG faisaient partis des clubs intéressés pour le recrutement de Kim Min-jae, un autre club semble avoir passé la cinquième et il s'agit de Manchester United. Foot Mercato informe ce vendredi que les dirigeants mancuniens ont déjà rencontré l'entourage du Sud-Coréen et que les contours d'un contrat auraient été à l'étude...

Une offre colossale à venir ?