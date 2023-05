Mercato : Un joueur change tout, le PSG est piégé

Alexis Brunet

Le PSG va devoir se montrer actif cet été sur le marché des transferts. Luis Campos, multiplie les rendez-vous et les pistes, afin d'offrir une équipe compétitive sur toutes les compétitions à Christophe Galtier ou bien un autre entraîneur s'il venait à partir. Mais il se pourrait bien que pour une piste, le conseiller football du club parisien doive repartir de zéro.

Les supporters du PSG doivent avoir hâte que la saison se termine et que leur club sécurise son onzième titre de champion de France. Si les Parisiens remportent le championnat, cela sera le seul titre de la saison pour les partenaires de Kylian Mbappé. Les pensionnaires du Parc des Princes ont échoué en huitième de finale de Coupe de France mais aussi de Ligue des champions. D'importants changements sont donc attendus.

Un mercato moins clinquant et plus français

De nombreux joueurs vont sans doute arriver dans la capitale cet été. Ils devront pour beaucoup répondre à une nouvelle ligne directrice du club. Paris veut recruter jeune et français pour bâtir un projet autour de Kylian Mbappé. Dans ce sens, Randal Kolo Muani, Michael Olise ou bien Evan Ndicka sont des pistes sérieuses pour le leader actuel de la Ligue 1.

PSG : Une victime de Messi déjà identifiée, une offre va partir https://t.co/MRm5cA3Xws pic.twitter.com/i5vDr7warf — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Cela se complique pour Xavi Simons

Paris pourrait aussi tenter de faire revenir Xavi Simons au club. Le PSG dispose d'une clause de rachat pour le jeune néerlandais qui s'éclate avec le PSV Eindhoven. Mais Luis Campos fait face à deux difficultés sur ce dossier. D'abord, c'est Simons qui aura le dernier mot sur un possible retour à Paris ou non. Second problème, selon Fabrizio Romano, Simons a récemment changé d'agent. Jusque-là, il était représenté par Rafaela Pimenta proche du PSG, après avoir pris la succession de Mino Raiola, ce qui favorisait un possible retour. Mais maintenant il est représenté par Darren Dein, et Paris doit tout recommencer à zéro.