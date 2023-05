«L’un des meilleurs que l’on ait connus» : L’OM a frappé très fort sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier après une demi-saison quasi blanche avec l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi avait très bien lancé son aventure avec Marseille. Mais depuis plusieurs semaines, la situation sportive de l’international ukrainien s’est compliquée. Rien de bien inquiétant pour l’un de ses anciens coéquipiers en Italie.

Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi, Vitinha. Voilà les nouveaux noms de l’effectif de l’OM depuis l’hiver dernier. Pablo Longoria s’est démené sur le mercato et le club olympien n’a pas lésiné sur les moyens même si pour l’instant, les trois n’ont pas fait d’étincelles. A commencer par Ruslan Malinovskyi. Les débuts avaient été plutôt encourageants pour l’international ukrainien, son but contre le PSG reste le moment fort de sa saison. Mais sa situation s’est compliquée.

La baisse de régime de Malinovskyi

Depuis quelques matchs, Ruslan Malinovskyi n’est plus le même. Le milieu offensif de l’OM semble emprunté physiquement, ce qui a un impact sur sa qualité technique. Face à Lens, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a manqué énormément de contrôles ou de passes simples, ce qui a eu le don d’agacer certains supporters. Malgré tout, Igor Tudor lui maintient sa confiance et ne compte pas l’abandonner.

OM - Guendouzi : Une grosse explication éclate en public ! https://t.co/OjebOjvntO pic.twitter.com/4BFdUXnNrN — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Avec Tudor, ce sera forcément plus simple»