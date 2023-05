Mourinho - PSG : Le choix est fait !

Pierrick Levallet

Alors que de nombreuses rumeurs circulent au sujet de l'avenir de Christophe Galtier, plusieurs entraîneurs sont annoncés au PSG depuis quelques semaines. José Mourinho fait notamment partie des noms régulièrement évoqués. D'ailleurs, Luis Campos en aurait fait son favori en cas de départ de Christophe Galtier à l'issue de la saison.

Quel entraîneur sera sur le banc du PSG la saison prochaine ? Les rumeurs fusent autour de l’avenir de Christophe Galtier. Entre polémiques et résultats sportifs décevants, l’actuel coach parisien n’est plus vraiment désiré par les supporters. Dans le même temps, José Mourinho est régulièrement annoncé au PSG ces dernières semaines.

Campos a tranché pour Mourinho

Le technicien de l’AS Roma serait d’ailleurs le favori de Luis Campos en cas de départ de Christophe Galtier comme le rapporte TMW . Les deux Portugais se connaissent très bien et pourraient donc être réunis dans la capitale si l’actuel entraîneur du PSG venait à quitter le navire à l’issue de la saison. Mais la tendance n’est pas vraiment à des retrouvailles entre José Mourinho et Luis Campos.

Le PSG veut continuer avec Galtier

En effet, Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG n’a toujours initié aucun contact avec le technicien de l’AS Roma. Sauf cataclysme, le club de la capitale veut poursuivre avec Christophe Galtier la saison prochaine. José Mourinho sait déjà à quoi s’en tenir avec le PSG cet été.