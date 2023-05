OM : Payet réclame du lourd, transfert inévitable ?

La rédaction

Alors que l’OM va tenter de ne pas se faire distancer par Lens au classement en affrontant Angers ce dimanche, Dimitri Payet pourrait être titulaire. Si l’avenir du numéro 10 marseillais reste flou, ce dernier aurait plusieurs options à sa disposition. Mais plus le temps passe et plus son aventure avec le club phocéen semble proche de son terme.

Le football va parfois très vite. Et ce, dans le mauvais sens du terme. Car la carrière de Dimitri Payet a rapidement basculé l’été dernier avec la nomination d’Igor Tudor sur le banc de l’OM. Sous le mandat de Jorge Sampaoli la saison dernière, le numéro 10 marseillais était un élément clé, il n’en est rien cette saison sous les ordres du Croate. Toutefois, Payet, buteur face à Lens samedi dernier, pourrait être titularisé face à Angers.

Dimitri Payet face à plusieurs options pour la suite de sa carrière

Mais alors qu’il encourt jusqu’à 5 matchs de suspension pour avoir asséné un coup à Yannick Cahuzac samedi dernier lors de la défaite (2-1) face à Lens, Dimitri Payet se rapproche d’un départ de l’OM en fin de saison. Pire, selon le Parisien , le meneur de jeu songerait à mettre un terme à sa carrière professionnelle, à 36 ans. Mais ce dernier pourrait également rebondir en intégrant l'organigramme du club marseillais.

Payet vers un départ de l’OM en fin de saison