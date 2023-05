Mbappé le veut au PSG, il lâche une annonce troublante

Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait être rejoint par un nouvel attaquant au PSG. Luis Campos compte recruter dans le secteur offensif cet été et cible Rafael Leao. Toutefois, l'AC Milan espérerait le prolonger et toucherait au but depuis quelques jours. D'ailleurs, le joueur de 23 ans a lâché un message assez troublant sur les réseaux sociaux.

À l’approche de la fin de saison, le PSG prépare déjà son mercato estival. Le club de la capitale entend notamment recruter dans le secteur offensif. Kylian Mbappé réclamerait l’arrivée d’un nouvel attaquant pour l’épauler la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos s’est mis au travail et a coché le nom de Rafael Leao sur sa liste comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité.

Le PSG veut Leao, Milan veut le prolonger

Le conseiller football du PSG a l’avantage de connaître le Portugais puisqu’il l’avait déniché au LOSC avant qu’il n’explose à l’AC Milan. Cependant, les Rossoneri n’auraient pas l’intention de laisser filer leur star de 23 ans. Le club milanais compterait le prolonger.

Le message énigmatique de Leao sur les réseaux sociaux