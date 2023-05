Mbappé attend du PSG un transfert légendaire, l’annonce fracassante

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain va devoir trouver deux nouveaux gros noms pour seconder Kylian Mbappé en attaque. Luis Campos en pincerait notamment pour Victor Osimhen, qui réalise une excellente saison avec le Napoli et qui fait saliver tous les plus gros clubs d’Europe.

Après un premier mercato raté, Luis Campos va devoir se rattraper et il semble préparer quelques très grosses opérations. C’est le cas avec Victor Osimhen, qui selon RMC Sport serait la grande priorité du PSG pour renforcer son attaque.

PSG : Messi a choisi sa prochaine destination https://t.co/p0l2z8BxRr pic.twitter.com/JucbFzHOfA — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

« Je suis persuadé de pouvoir retenir tous mes gros joueurs »

Il faudra toutefois composer avec Aurelio De Laurentiis, qui ne semble pas vouloir lâcher la star nigérienne. « Je suis persuadé de pouvoir retenir tous mes gros joueurs et ce n’est pas tout, puisque j’aimerais en recruter d’autres ! » a déclaré le président du Napoli, lors d’un long entretien publié dans La Repubblica .

Rafael Leao, le plan B ?

Même en cas d’occasion intéressante, ce transfert pourrait couter très cher au PSG, puisque les médias italiens assurent que le Napoli réclamerait au moins 160M€ pour lâcher Victor Osimhen. A noter que Luis Campos suit un autre attaquant en Serie A, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un intérêt concret pour Rafael Leao de l’AC Milan.