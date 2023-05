Un crack explose, l’OM prend une décision

Arnaud De Kanel

Peu utilisé par Igor Tudor en première partie de saison, Issak Touré a rejoint l'AJ Auxerre sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato estival. Depuis son arrivée en Bourgogne, le natif de Gonesse donne pleinement satisfaction. Il reviendra à l'OM cet été mais on ne sait pas encore pour combien de temps.

Pablo Longoria avait frappé un gros coup lors du mercato estival en signant Isaak Touré, l'un des plus grands espoirs de Ligue 2. Malheureusement, le colosse n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor et il avait donc été prêté à l'AJ Auxerre dans le but de s'aguerrir. Un pari réussi puisque Touré enchaine les bonnes prestations avec l'ancien club de Guy Roux. Malgré tout, son avenir à l'OM reste incertain.

«C’est réglé», nouvelle bombe sur la vente de l’OM https://t.co/vMLckm5dg3 pic.twitter.com/zSXQihkQgr — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

La révélation Touré

Isaak Touré est l'un des grands artisans du retour en forme de l'AJA qui est bien partie pour se maintenir. Solide défensivement, il s'est même offert son premier but en Ligue 1 la semaine passée face à Clermont. Il n'a manqué que deux rencontres avec le club bourguignon depuis son arrivée. Suffisant pour convaincre l'OM ?

Touré encore prêté ?