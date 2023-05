L'OM vend la mèche pour l'avenir de sa star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse, Igor Tudor n'a pas manqué d'encenser Alexis Sanchez dont le contrat s'achève le 30 juin. Une déclaration loin d'être anodine selon Jonatan MacHardy qui estime que l'OM commence à travailler pour convaincre sa star de prolonger son bail et donc de rester à Marseille. Reste à savoir si cette stratégie sera payante.

Auteur d'une grande saison, Alexis Sanchez ne sait toutefois pas encore s'il sera toujours un joueur de l'OM la saison prochaine. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin. Mais Igor Tudor semble avoir la ferme intention de conserver sa star.

Tudor s'enflamme totalement pour Alexis Sanchez

« C'est un joueur clé pour nous. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il n'est pas loin derrière », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

«Le club va faire tout son possible pour conserver Alexis Sanchez»