Surprise sur le mercato du PSG ? Il annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé au Parc des Princes (5-0) aux dépens d’une équipe d’Ajaccio, désormais officiellement condamnée à évoluer en Ligue 2. Auteur de l’ouverture du score, la prestation de Fabian Ruiz a été remarquée. L’Espagnol, après un début de saison compliquée, semble désormais épanoui à Paris. De quoi remettre en cause son potentiel départ en fin de saison ?

Recruté l’été dernier contre un montant de 23 M€ en provenance de Naples, Fabian Ruiz a connu des débuts particuliers au PSG. Le joueur de 27 ans n’a pas réussi à s’acclimater aussi rapidement qu’attendu à l’entrejeu parisien. Si bien qu’en début de saison, Christophe Galtier lui préférait le Portugais Vitinha afin d’évoluer aux côtés de Marco Verratti dans un double pivot. Mais alors qu’il enchaîne les bonnes performances à Paris, l’Espagnol pourrait se garantir une place dans les plans du conseiller sportif Luis Campos, qui comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin mars, va rester à la tête du projet sportif du PSG la saison prochaine.

Le PSG doit garder « à 200% » Fabian Ruiz cet été selon Lionel Charbonnier

Présent dans l’After Foot , Lionel Charbonnier estime que le PSG doit absolument conserver Fabian Ruiz à l’issue de la saison. Face à Ajaccio ce samedi, l’Espagnol a impressionné l’ancien gardien de but. « Fabian Ruiz, à 200%. Il monte en puissance. Déjà, je le mettrai un cran en dessous, en 6, 8, plutôt qu’en 8, 10. Il joue un peu trop haut pour moi. Mais Fabian Ruiz, encore aujourd’hui…Tu joues face à une équipe en défense regroupée. Combien de fois ça arrive au PSG de jouer contre des défenses regroupées ? Ils attirent le ballon, ils font des petits jeux sur le côté, la balle sort sur Ruiz, qu’est-ce qu’il fait ? Boum. Il te met une transversale à l’opposé, et là ça peut aller vite. Ça c’était une arme qui n’a jamais été employée, ou très rarement dans les plans de jeu de Christophe Galtier » .

Lionel Charbonnier en veut à Christophe Galtier à propos de Fabian Ruiz