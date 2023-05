Un record historique en vue, le PSG fait une grande annonce

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG s’est imposé avec brio face à Ajaccio au Parc des Princes (5-0). Les partenaires de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, ont fait un grand pas vers le 11ème titre de champion de France de leur histoire, potentiel record à l’échelle du football français. Malgré une fin de saison secouée par plusieurs polémiques, Christophe Galtier s’est réjoui de l’état d’esprit de son groupe.

Le PSG n’a pas laissé planer le doute. Sérieux ce samedi face à Ajaccio, qui de son côté est officiellement relégué en Ligue 2, les Parisiens se sont régalés sur la pelouse du Parc des Princes. Mais au-delà du score (5-0), l’attitude des hommes de Christophe Galtier a été concernée, collective. Des adjectifs qui ont cruellement manqué ces derniers temps à la formation du club de la capitale. En conférence d’après-match, l’entraîneur parisien a tenu à souligner la mentalité de ses joueurs.

Alerte au PSG, le verdict est tombé pour Kylian Mbappé https://t.co/bBtiDFRfpU pic.twitter.com/hbtZheT1EI — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Pour le titre, « rien n’est acquis » estime Christophe Galtier

Après la belle victoire des siens ce samedi, Christophe Galtier est revenu sur l’importance d’un tel résultat à désormais trois matchs de la fin de saison. « Elle fait du bien aux joueurs et sur un plan comptable. Le deuxième (Lens) prend un rythme de points incroyable et le troisième (Marseille) va probablement l'emporter aussi ce week-end. Rien n'est acquis sur le fait d'être champions. Elle fait du bien sur la manière, on a été dans la continuité de la victoire à Troyes (1-3). On a été sérieux, on a mis de l'application, du rythme et de l'intensité pour récupérer le ballon le plus vite possible. Les joueurs ont montré du plaisir à jouer ensemble et cela a semblé leur faire plaisir de faire plaisir aux supporters » , affirme l’entraîneur du PSG.

« Je vois des joueurs qui ont envie d’être champions de France » affirme Galtier