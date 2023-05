Galtier - PSG : Le Qatar pose une grosse condition

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Galtier peut être tranquille. Malgré les nombreuses critiques lâchées cette saison, l'actuel entraîneur du PSG conserve la confiance de ses dirigeants. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le technicien devrait être présent à la reprise, même si l'accord d'un grand nom pourrait relancer son avenir dans la capitale française.

La tendance est claire dans le dossier Christophe Galtier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 20 avril dernier, l'actuel entraîneur du PSG est bien parti pour conserver son poste la saison prochaine. Et pour cause, aucun technicien n'a été contacté pour le remplacer.

Catastrophe, le PSG se fait encore snober https://t.co/eEaFT0xAVB pic.twitter.com/iWGqhSpv5h — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Galtier en place, si...

Présent sur le plateau de L'Equipe de Greg, Loïc Tanzi a confirmé que Galtier pourrait conserver son poste la saison prochaine. « Je pense qu’ils vont faire des choix. S’ils ne trouvent personne, Galtier va continuer » a déclaré le journaliste de L'Equipe .

La tendance est à un statu quo

Pour l'heure, ni José Mourinho, ni Zinédine Zidane, ni Thiago Motta n'a reçu un appel du PSG. Il n'est pas certain non plus que l'un de ces techniciens accepte de remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien la saison prochaine. Pour l'ancien coach de l'OGC Nice et du LOSC, le danger n'est pas immédiat.