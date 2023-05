PSG : L’étau se resserre autour de José Mourinho

Axel Cornic

Après deux années passées à l’AS Roma, José Mourinho semble à nouveau rêver du très haut niveau et surtout de la Ligue des Champions. Pas étonnant donc que la crise au Paris Saint-Germain lui ait donné des idées, lui qui a souvent été annoncé depuis le début du projet QSI. Et cette piste semble bien être son seul espoir...

L’AS Roma n’est pas un club habitué à remporter des trophées. Pourtant, dès sa première saison José Mourinho a mené l’équipe jusqu’à une victoire en Ligue Europa Conference. Un an plus tard il pourrait frapper un nouveau gros coup, puisque les Romains sont pour le moment bien partis vers une finale de Ligue Europa.

Clash au PSG, le pote de Mbappé a vécu un enfer https://t.co/IGaHEadQeg pic.twitter.com/TBqbg6kR6J — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Mourinho souhaite quitter Rome

Cela ne semble toutefois pas le satisfaire. La Gazzetta dello Sport confirme en effet la tendance des dernières semaines, évoquant une rupture entre Mourinho et les propriétaires de l’AS Roma. La question principale concernerait le mercato, l’avenir à court terme du projet et surtout la prolongation du contrat qui les lie et qui se termine en juin 2024.

Le PSG ne pense pas à lui, mais...

S’il quitte l’AS Roma cet été, deux scénarii se dessinent pour José Mourinho. Le premier concerne le PSG, où il pourrait retrouver notamment Luis Campos et son ancien adjoint João Sacramento. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que le Portugais n’est actuellement pas une piste pour le PSG, qui souhaite pour le moment poursuivre avec Christophe Galtier.

Les portes du Real Madrid sont fermées