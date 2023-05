Mourinho annoncé au PSG, la réponse du Qatar arrive enfin

Axel Cornic

De retour sur les devants de la scène après un échec à Tottenham, José Mourinho semble déjà trouver l’AS Roma trop petite pour lui. La presse italienne assure que le Special One rêverait plus grand et quel projet est plus grand que celui du Paris Saint-Germain ? Luis Campos aimerait lui donner cette chance, mais pour le moment la piste Mourinho ne semble pas faire l’unanimité.

C’est un nom qui est souvent revenu depuis le début du projet QSI. José Mourinho et le PSG ne se sont pourtant jamais rencontrés, mais cet été pourrait présenter une occasion en or. Il Corriere dello Sport a en effet récemment révélé que le coach portugais aimerait beaucoup quitter l’AS Roma à la fin de la saison et viendrait « volontiers » au PSG.

PSG : Transfert à 160M€, c'est la douche froide pour Mbappé https://t.co/bkwyCXdnaY pic.twitter.com/bftpPLICgD — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Le retour de la piste Mourinho

Cette piste a trouvé confirmation en France, avec RMC Sport et L’Equipe qui ont même parlé d’un rapprochement entre les deux parties. C’est même Luis Campos qui aurait proposé cette piste. Nous avons toutefois pu vous révéler sur le10sport.com qu’il n’existe actuellement aucune piste Mourinho au PSG, tout simplement parce que Christophe Galtier reste la priorité au poste d’entraineur.

« Paris me cherche ? Ils ne m’ont pas trouvé »

Questionné en conférence de presse, le Special One a lui-même démenti, même si de plus en plus de sources en Italie parlent de tensions avec les propriétaires de l’AS Roma. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé » avait-il expliqué juste avant la demi-finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, au micro de Sky Sport Italia .

A Doha, on ne serait pas vraiment fan