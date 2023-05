PSG : Le Qatar en plein conflit, il prend position

Benjamin Labrousse

À l’arrivée de l’une des pires saisons du PSG de l’ère QSI, le navire parisien nage en eaux troubles. Jamais le club n’aura semblé aussi secoué par des polémiques. Et alors que la fracture entre la direction et les supporters semble profonde, l’ancien président Charles Villeneuve s’est exprimé sur la situation complexe du club de la capitale.

Quel bilan tirer de l’exercice 2022/2023 du PSG ? Si ce samedi face à Ajaccio, le club parisien peut faire un pas vers le titre de champion de France, la saison parisienne n’aura clairement pas convaincu. Alors que le mercato estival sera l’occasion de remettre de l’ordre dans l’effectif, le chantier auquel fait face la direction semble titanesque…

Charles Villeneuve l'affirme, le Qatar possède un grand respect pour le PSG

Ancien président du PSG de 2008 à 2009, Charles Villeneuve a pris la défense de la direction qatarie au micro d’ Europe 1 . « Dois-je vous dire aujourd’hui ce que vaut le club ? A quel point ils l’ont valorisé ? Et les 367 millions (investis) à Poissy pour le nouveau centre ? Ce n’est pas respecter le club ? Le club il vaut 5 milliards aujourd’hui, il est dans les 5 clubs les plus valorisés d’Europe. Si ce n’est pas eux qu’ils l’ont fait, qui l’a fait ? Les Qataris, savent très bien que cette saison déplorable est de leur responsabilité mais pas seulement. Les gens qu’ils ont fait venir et recommandés on sait par qui, n’ont pas fait leur travail. On a vu le recrutement ce que ça a donné » , affirme ce dernier.

«Minable», il dézingue la Mairie de Paris