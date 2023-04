EXCLU : La Mairie de Paris pense à un nouveau club pour le Parc des Princes

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En réflexion pour racheter le Stade de France, le PSG pourrait donc quitter le mythique Parc des Princes. Un scénario désormais clairement envisagé par le club parisien tout comme la mairie de Paris. Et selon nos informations, dans l’équipe d’Anne Hidalgo, on réfléchit même à installer un nouveau club au Parc des Princes…

Le dépôt des dossiers pour le rachat ou la concession du Stade de France est clos. Les acteurs intéressés par l’enceinte francilienne avaient jusqu’à ce jeudi pour se positionner. Parmi eux, il y aurait le PSG, en conflit avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. Les dirigeants qataris menacent ouvertement de quitter son stade mythique et envisagent, parmi d’autres options, de se porter acquéreur du Stade de France, dont le potentiel (80 000 places) permettrait d’avantage d’exploitation de revenus. L’État, propriétaire du stade qui a couronné l’équipe de France 1998, cèdera son actif ou renouvellera sa concession à partir de la mi-2025.

Le PFC pour remplacer le PSG ?

Si ce possible rachat du Stade de France peut être une stratégie pour mettre la pression sur la Mairie de Paris, il est aussi un scénario de plus en plus probable. Non sans susciter la colère des supporters parisiens, qui n’envisagent en aucun cas de déménager à Saint-Denis. Mais d’après nos sources, c’est aussi un scénario qui chemine dans l’esprit de la Mairie de Paris. En effet, dans l’équipe d’Anne Hidalgo, plusieurs membres œuvrent déjà en coulisses pour la possible venue d’un autre club au Parc des Princes. Selon nos informations, il s’agit du Paris Football Club, dirigé par Pierre Ferracci. Pensionnaire de Ligue 2, le PFC cible une montée en Ligue 1. Ça ne sera pas pour cette saison, les Parisiens étant distancés de la course aux deux places gagnantes. Mais c’est l’ambition à moyen terme du club et l’opportunité du Parc des Princes pourrait clairement intéresser le second club parisien. C’est en tout cas un dossier désormais envisagé par la Mairie de Paris, qui ne semble pas avoir peur de voir partir le PSG de son antre.