Il rêve d’être «le prochain Cristiano Ronaldo», l’OM casse sa tirelire !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’hiver dernier pour un montant de 32M€, Vitinha est la recrue la plus chère de l’histoire du club olympien. Pour le moment, l’attaquant portugais n’a pas encore montré l’étendue de son talent. Les attentes sont énormes mais Marseille a confiance en celui qui rêvait d’être le prochain « Cristiano Ronaldo ».

C’est un très gros coup qu’a réalisé l’OM l’hiver dernier. En quête d’un attaquant, le club olympien a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de Vitinha. Même si Alexis Sanchez réalisait une grande saison jusqu’ici, l’OM a bien compris que le Chilien préférait jouer un cran plus bas. Vitinha est arrivé pour 32M€, un record détenu jusqu’alors par Dimitri Payet qui en avait coûté 30. Et les débuts ne sont pas si évidents pour l’attaquant de 23 ans.

Débuts mitigés pour Vitinha

Vitinha n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pour démarrer. Finalement, Igor Tudor l’a titularisé plusieurs fois de suite mais le Portugais a souvent déçu. Hormis ses deux buts contre Troyes, le nouveau numéro 9 de l’OM n’a pas encore crevé l’écran. Rien de bien inquiétant, l’idée du club est évidemment de lui faire confiance à l’avenir et cela passe par une adaptation. Aussi longue soit-elle. Avant d’affronter Angers à domicile, Vitinha et son entourage sont revenus sur ses débuts dans le football.

Un gigantesque coup de balai prend forme à l’OM https://t.co/fQcdN1ASiZ pic.twitter.com/qAGRYKmcIo — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Le prochain «Cristiano Ronaldo», c’est son ambition