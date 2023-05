L’OM boucle un transfert historique, il n’en revient pas

Jean de Teyssière

Recruté pour le montant record de 32M€ par l'Olympique de Marseille, Vitinha peine à justifier ce prix. Le tout jeune attaquant portugais (23 ans) n'a marqué que deux buts depuis son arrivée en terre phocéenne (doublé face à Troyes). Mais pour Rolando, ancien défenseur de l'OM, s'il a été surpris de voir son ancien coéquipier de Braga arriver si vite à Marseille, il demande à ce qu'on lui laisse du temps.

Dur de quitter le cocon familial et ses repères à seulement 23 ans. C'est en tout cas l'idée qu'on se fait de l'état d'esprit de Vitinha, l'attaquant de l'OM arrivé cet hiver contre la somme record pour le club olympien de 32M€. Si pour le moment il n'a pas réussi à s'imposer, sa hargne et sa volonté de réussir pourrait lui permettre de franchir un cap, surtout une fois son transfert digéré. La trêve estivale lui fera sans doute le plus grand bien et l'un de ses anciens coéquipiers appelle à la patiente.

« Il se donnait à 100% lors des entraînements »

Au cours d'un portrait publié par L'Équipe sur Vitinha, l'ancien défenseur de l'OM Rolando parle de son ancien coéquipier à Braga : « Il se donnait à 100 % lors des entraînements, il n'attendait pas l'atelier frappes à la fin pour se montrer, comme certains attaquants plus coquins le font. Sans formation classique, il avait du retard à rattraper et les anciens l'entouraient après les séances. Rui et Paulinho lui donnaient des conseils sur les placements, moi je lui expliquais comment gêner le défenseur par des types de mouvements. »

« Son transfert m'a surpris »