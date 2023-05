Mercato : Le terrible aveu du boss de l'OM, une catastrophe à venir ?

Arnaud De Kanel

Battu à Lens la semaine dernière, l'OM a sans doute dit adieu à sa place de dauphin et n'a plus qu'à espérer que la Juventus soulève la Ligue Europa pour se qualifier directement en Ligue des champions. D'ailleurs, Pablo Longoria ne se ferait plus beaucoup d'illusions.

Samedi dernier, l'OM a chuté à Bollaert face au RC Lens de Franck Haise. Depuis, le club phocéen pointe à la troisième place du classement et voit ses chances de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions se réduire à vue d'œil. En prévision du mercato, Pablo Longoria préférait même finir quatrième...

«L’un des meilleurs que l’on ait connus» : L’OM a frappé très fort sur le mercato https://t.co/h8WyB2Qi2b pic.twitter.com/jgg4KZq2Zy — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Lens conforte sa deuxième place

Vendredi soir, à dix contre onze pendant plus d'une heure, le RC Lens s'est défait du Stade de Reims (2-1) devant son public pour conforter sa place de dauphin. Du côté de l'OM, Pablo Longoria est résigné.

«Pablo Longoria préfère finir quatrième que troisième»