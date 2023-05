Incroyable, le vestiaire du RC Lens met un joueur en vente

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Meilleure défense de Ligue 1, le RC Lens s'appuie sur un trio axial redoutable composé de Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Brice Samba a été invité à commenter les qualités des trois défenseurs qui évoluent juste devant lui. Et il recommande aux grands clubs européens de recruter l'un d'entre eux.

Idéalement placé pour terminer deuxième de Ligue 1, le RC Lens a notamment pu s'appuyer sur une arrière-garde redoutable. Les Sang-et-Or possèdent effectivement la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 26 buts encaissés en 34 matches. Une solidité notamment due aux prestations des trois axiaux à savoir Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Mais qui mieux que Brice Samba pour présenter les qualités des joueurs qui évoluent juste devant lui sur le terrain. Le portier du RC Lens s'enflamme notamment pour l'Argentin.

Une star de l'OM pète les plombs, le RC Lens lâche une réponse surréaliste https://t.co/qCqgegTTlZ pic.twitter.com/XvI7HLFXRe — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Samba s'enflamme pour Medina

« C'est un mélange de tout, de la folie, de vice. J'ai envie de dire, Argentin, en fait (rires). Je me souviens de leur capacité à faire disjoncter les mecs à la dernière Coupe du monde : hé bien, Fac', c'est ça. Il est fou. Tout le monde déteste jouer contre lui, mais quand tu l'as avec toi, tu te rends compte de ce qu'il t'apporte. Contre l'OM par exemple (2-1, samedi dernier), après la petite embrouille (causée par un dégagement de Medina vers le banc marseillais), on a vu une autre équipe de Lens, ensuite. Je ne dis pas qu'il doit faire ça à chaque fois, mais c'est un détail qui compte. On a besoin d'un joueur comme ça », explique Brice Samba dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de proposer Facundo Medina sur le mercato.

«Si je suis un très grand club européen, je vais le chercher illico»