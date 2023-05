Le PSG veut un crack, l’Europe se l’arrache

Arnaud De Kanel

Méconnu du grand public, Manuel Ugarte risque de faire parler de lui cet été. Le jeune milieu de terrain de 22 ans est promis à un avenir radieux et il devrait quitter le Sporting CP lors du mercato. Selon nos informations, le PSG le surveille depuis l'été dernier mais d'autres écuries européennes viennent se mêler à la lutte.

Titulaire indiscutable au Sporting CP qu'il avait rejoint après une expérience convaincante à Famalicao, Manuel Ugarte est présenté comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Comme nous vous l'avons révélé, le PSG fait partie des prétendants à sa signature. Le club de la capitale a de la concurrence.

Mendes veut l'envoyer à Liverpool

Tout d'abord, le PSG devra passer l'obstacle de l'agent. En effet, selon Sports Zone , Jorge Mendes souhaiterait faire signer Manuel Ugarte à Liverpool. Le joueur, qui voudrait quitter le Sporting CP, intéresserait d'autres clubs européens.

PSG : La voie se libère pour le transfert d’un crack https://t.co/tqf1BWl3G6 pic.twitter.com/A9UkJ3skDl — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

L'Europe surveille Ugarte