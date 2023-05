Un cadre de Deschamps recale le PSG pour le Real Madrid, son mercato s’emballe encore

Alexis Brunet

Après une grande saison à l'AS Monaco, Aurelien Tchouameni avait le choix pour son avenir. Le PSG a notamment tenté sa chance avec l'international français, mais ce dernier n'avait d'yeux que pour le Real Madrid. Depuis, le milieu tente de s'intégrer en Espagne, mais la situation n'est pas toujours simple. Pour autant, Florentino Pérez ne souhaite pas le lâcher, malgré l'intérêt d'un club européen.

Neymar et Lionel Messi sont annoncés sur le départ côté PSG. Deux joueurs de poids, que le club de la capitale devra remplacer. Mais pour cela, Paris souhaite dorénavant imposer une ligne directrice. Recruter plus de jeunes joueurs français, pour que les fans parisiens se retrouvent un peu plus dans le club. Mais aussi, pour construire une équipe compétitive autour de Kylian Mbappé.

Aurélien Tchouaméni avait snobé le PSG pour le Real

Recruter jeune et français, le PSG voulait déjà le faire la saison dernière, en essayant de faire venir Aurélien Tchouaméni. Alors à l'AS Monaco, le milieu de terrain aurait pu aller à Paris, mais il a préféré signer au Real Madrid, comme il l'avait confié à Téléfoot en octobre. « Dès que j’ai entendu que le Real était dans la course, je n’ai pas réfléchi. (…) Je n’ai pas hésité avec le PSG. Après, le PSG est un très grand club européen mais mon choix était déjà tourné vers Madrid ».

Tchouaméni est courtisé par Liverpool