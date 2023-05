Mercato : 2M€ de plus, 70% des droits… Ça bouge en coulisse pour une piste chaude du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après Vitinha (FC Porto), le PSG aimerait mettre la main sur la nouvelle pépite du championnat portugais au milieu du terrain : Manuel Ugarte. Sous les couleurs du Sporting Lisbonne, l’Uruguayen réalise une saison XXL. Luis Campos, sous le charme, travaille sur sa venue à Paris. Et le dossier Ugarte bouge en coulisses.

A 22 ans, Manuel Ugarte Ribeiro réalise une saison pleine. Sous les couleurs du Sporting Lisbonne, le milieu de terrain uruguayen rayonne de mille feux et s’impose comme l’un des tous meilleurs à son poste. Une révélation qui se retrouve sur les tablettes de tous les grands clubs européens. Manchester United, Liverpool ou encore le PSG : Tous ont craqué pour le profil du jeune Ugarte.

Le Sporting sort encore le chéquier

Après avoir fait ses débuts en Europe sous les couleurs de Famalicao en janvier 2021, Manuel Ugarte a très vite quitté le club portugais pour un gros morceau du championnat : le Sporting. Six mois après son transfert, le voilà de nouveau l’objet d’une transaction. Pour Manuel Ugarte, le club lisboète a dépensé 6,5 millions d’euros, pour 50% des droits du joueur. Et A Bola précise ces dernières heures que le Sporting va de nouveau passer à la caisse. Puisque l’Uruguayen a disputé au moins 30 matchs avec 45 minutes de temps de jeu, son club va pouvoir sortir le chéquier pour dépenser 2 millions d’euros de plus et détenir 70% des droits du joueur.

Le PSG se tient prêt

Le Sporting Lisbonne verrouille un peu plus Manuel Ugarte avec ces deux millions d’euros de plus. Mais clairement, il sera très difficile de le conserver cet été. Les intérêts dont le milieu de terrain fait l’objet sont beaucoup trop denses, et venant d’écuries prestigieuses, pour imaginer qu’il puisse rester cet été. Comme révélé par le10sport.com l’été dernier, Luis Campos surveille très attentivement Manuel Ugarte, dont les intérêts sont gérés par l’un de ses proches… Jorge Mendes. Positionné, Paris se tient prêt à dégainer. Mais il faudra être armé financièrement, ce qui peut être un souci par le PSG, pas vraiment en pleine possession de ses moyens financiers après les importantes dépenses des 18 derniers mois (prolongation de Mbappé, salaires de la MNM…). Encore plus avec la concurrence des gros clubs européens, tous prêts à frapper fort quand le dossier sera sur la table.