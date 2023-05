Un gigantesque coup de balai prend forme à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM aborde la prochaine saison avec son lot d'incertitudes. En effet, une non-qualification en Ligue des champions changerait complètement les plans du club phocéen sur le mercato. Certains joueurs prêtés vont revenir mais ils risquent de repartir aussitôt ! Igor Tudor n'en veut pas dans son effectif.

Qu'importe le classement de l'OM en fin de saison, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont prévu d'animer le mercato. Avant de recruter, le club phocéen compte d'abord dégraisser. Et il y aura du travail puisqu'un grand nombre de joueurs va effectuer son retour sur la Canebière. Les principaux intéressés ne devraient pas faire long feu...

6 à 9 retours attendus

Ce samedi, Foot Mercato a fait un point sur les joueurs prêtés par l'OM cette saison. Salim Ben Seghir, Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente, Isaak Touré et Luis Henrique sont déjà assurés de revenir dans les prochaines semaines. Les situations de Luis Suarez, Pape Gueye et Arek Milik restent quant à elles un peu plus floues bien qu'ils aient de grandes chances de rester dans les clubs où ils sont prêtés. Quoiqu'il en soit, ces joueurs ne devraient pas être retenus.

«Il est peu probable que ces joueurs jouent à l’OM l’année prochaine»