PSG : Neymar et Messi sur le départ, voilà leurs remplaçants

Arnaud De Kanel

La fronde des supporters aura sans doute marqué la fin entre Neymar et Leo Messi avec le PSG. Les deux superstars parisiennes veulent quitter la capitale lors du prochain mercato. Les dirigeants n'ont pas trainé puisqu'ils ont déjà identifié leurs remplaçants.

La rupture est consommée avec Neymar et Leo Messi au PSG. Lassés d'être la cible des supporters, les deux attaquants seraient convaincus que la meilleure chose pour eux serait de quitter le club en fin de saison. Messi ne devrait pas rencontrer beaucoup de difficultés puisqu'il sera en fin de contrat. Pour Neymar, ce sera bien différent. Peu de clubs peuvent assumer la prise en charge de son salaire ainsi que l'indemnité de transfert que le PSG réclamera. Bonne nouvelle pour les prétendants, le club de la capitale serait prêt à accepter des offres plus basses que prévues afin de laisser partir son numéro 10 et faciliter la venue de ses deux cibles.

Leao devant

Pour métamorphoser son attaque et satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, le PSG pense à Rafael Leao. Selon nos informations, l'attaquant milanais figure dans les petits papiers de Luis Campos, l'homme qui l'avait recruté au LOSC. En Italie, tout le monde s'accorde à dire qu'il a signé sa prolongation de contrat avec les Rossoneri . Le PSG s'y attendait, cela compliquera un peu plus ce dossier très pimenté car plusieurs cadors européens sont sur le coup. Pour organiser son jeu, le PSG pense à un autre portugais.

EXCLU @le10sport : Le PSG passe à l’offensive pour Bernardo Silva !🔥 https://t.co/xsUv6mMuqp 🔥 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 7, 2023

Bernardo le créateur

Luis Campos est passé aux choses sérieuses pour Bernardo Silva. Selon nos informations, le club de la capitale se tient prêt à dégainer. A Paris, il retrouverait donc Campos mais également Kylian Mbappé. D'ailleurs, la présence de l'attaquant français joue énormément en la faveur du PSG puisque Bernardo Silva est très emballé à l'idée de rejouer avec lui. Un atout de taille car derrière, le Barça rêve aussi du milieu offensif.