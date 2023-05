PSG : Un projet à la Mbappé, le Qatar pris à son propre jeu

La rédaction

Le visage du Paris Saint-Germain devrait beaucoup changer au cours du mercato estival et c’est notamment en attaque. Lionel Messi et Neymar semblent toujours plus proches d’un départ et Luis Campos a déjà quelques pistes pour les remplacer. Selon nos informations, il en pince en effet pour Rafael Leao, attaquant de l’AC Milan qu’il a recruté par le passé au LOSC.

Le mercato a déjà commencé au PSG. Les noms fusent autour du club de la capitale, qui semble vouloir révolutionner une nouvelle fois son effectif après l’énième désillusion en Ligue des Champions. Luis Campos est au travail et il semble vouloir faire de la Serie A son terrain de chasse préféré...

Campos en pince pour Rafael Leao

Plusieurs stars du championnat italien sont actuellement liées au PSG, de Victor Osimhen à Kim Min-jae, en passant par Adrien Rabiot. Nous vous avons également parlé sur le10sport.com de Rafael Leao, que Luis Campos connait très bien et qui a un peu plus d’un an de contrat, même si la presse italienne annonce une possible prolongation avec l’AC Milan.

L’AC Milan a imité le PSG