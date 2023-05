Neymar - PSG : Le rêve est permis pour le Qatar

Thomas Bourseau

Entre Neymar et le PSG, le divorce pourrait être prononcé dans les prochaines semaines. Le Brésilien serait susceptible de claquer la porte et serait prêt à franchir ce cap selon le journaliste italien.

En mai 2021, l’ex-directeur sportif Leonardo et les hauts décideurs qataris du PSG offraient une prolongation de contrat à Neymar qui le lie au club parisien jusqu’en juin 2027. Entre temps, Luis Campos a débarqué au PSG en tant que conseiller football et a remplacé Leonardo. Et force est de constater que depuis la nomination de Campos, le transfert de Neymar est un dossier chaud du PSG.

«Il y ait une chance concrète que Neymar Jr quitte le club»

Selon Fabrizio Romano, pour la première fois depuis un bon moment, Neymar envisagerait un départ du Paris Saint-Germain malgré son lucratif contrat longue durée. C’est en effet le discours que le journaliste italien a tenu sur sa chaîne YouTube . « Ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est qu'en interne au PSG, le départ potentiel de Neymar a été discuté et c'est une possibilité. Cet été, il semble que pour la première fois depuis qu'il a rejoint le PSG, il y ait une chance concrète que Neymar Jr quitte le club. Où va-t-il aller ? Rien n'est encore clair ».

«Il faudra du temps avant que Neymar puisse faire ce mouvement potentiel»