Messi - Neymar : Mbappé les fait rêver, que doit faire le PSG ?

Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid, une fois encore, à en croire la presse britannique. Une offensive merengue pourrait avoir lieu à l’intersaison alors qu’en parallèle, le PSG préparerait la vie sans Neymar et Lionel Messi. Selon vous, quelle décision doit prendre le Paris Saint-Germain concernant Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Au PSG, le changement c’est maintenant. C’est du moins la tendance dans la presse. Que ce soit au niveau du poste d’entraîneur, bien que le10sport.com vous ait affirmé le 20 avril dernier que sauf cataclysme Christophe Galtier poursuivra au PSG la saison prochaine, ou encore au niveau des chantiers pour le mercato. À commencer par le démantèlement de la MNM , composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Pour ce qui est des deux derniers cités, leurs aventures parisiennes pourraient bien s’arrêter là.

La porte pour Neymar et Messi ?

Comme Guillem Balague l’a révélé la semaine dernière pour la BBC , le journaliste et biographe de Lionel Messi au passage, l’Argentin aurait fait savoir au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain. Cela tomberait bien puisque le comité de direction du PSG aurait l’intention de fermer la parenthèse Messi qui aura duré deux ans et ce, bien qu’il y ait une option pour une troisième année dans son contrat. Pour ce qui est de Neymar, le conseiller football Luis Campos aurait mandaté des agents afin de faciliter son transfert, lui qui a un contrat courant jusqu’en juin 2027. La Premier League serait la destination la plus probable de la star auriverde.

Mbappé est courtisé à Madrid, le temps de tourner la page ?