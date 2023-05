Mourinho : Coup de tonnerre sur le mercato, Mbappé peut jubiler

Baptiste Berkowicz

Dans un été qui s'annonce agité dans le sens des arrivées comme des départs, le PSG prépare les grandes manoeuvres. Selon Sports Zone, Harry Kane pourrait bien débarquer dans la capitale lors du prochain mercato. Des premiers contacts sont établis avec le joueur qui plaît particulièrement à José Mourinho, lui aussi ciblé par le PSG.

Sur le banc de touche mais aussi sur la pelouse, le PSG pourrait être chamboulé dans tous les sens lors de la prochaine fenêtre estivale. Le départ programmé de Lionel Messi en fin de saison devrait déboucher sur une arrivée d'un joueur d'un gros calibre en attaque. Harry Kane, l'attaquant de Tottenham fait partie des pistes prioritaires de la direction du PSG.

⚡️FLASH ZONE ⚽️Harry Kane a officiellement communiqué son envie de quitter Tottenham cet été. Le joueur a un bon de sortie, mais la direction préférerait ne pas le vendre à un club anglais, une aubaine pour José Mourinho, qui a soufflé son nom au PSG. Contacts établis. 🗣️ pic.twitter.com/7id9vQ1Jlp — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 11, 2023

Kane en approche ?

Selon les indiscrétions de Sports Zone , le meilleur buteur de l'Histoire des Spurs aurait des envies d'ailleurs pour cet été. Harry Kane souhaite franchir un cap pour son prochain club et veut enfin gagner des trophées importants, qui manquent à sa brillante carrière. Un départ avait déjà été envisagé par le buteur anglais l'été dernier notamment. Son président Daniel Levy, très dur en affaires, n'avait pas souhaité lâcher son attaquant malgré les approches de Manchester City. Le joueur de 29 ans aurait un bon de départ pour le mercato estival.

Mourinho dans la combine

Annoncé dans le viseur du PSG, José Mourinho prépare déjà les contours de l'effectif qu'il souhaite à sa disposition en cas d'arrivée dans le club de la capitale. L'entraîneur portugais et le buteur anglais se sont déjà côtoyés lors du passage de José Mourinho à Tottenham il y a trois saisons. Le profil de Kane plaît au coach mais aussi aux dirigeants du PSG qui verrait d'un bon oeil la venue de l'Anglais. Sa capacité à faire jouer ses coéquipiers, jouer en remise et ses qualités dos au but permettraient au club parisien de l'aligner au côté de Kylian Mbappé, en attendant l'avenir de Neymar résolu. Une triplette Mbappé-Kane avec Neymar en soutien aurait fière allure.