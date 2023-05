PSG : Une nouvelle stratégie étonnante se met en place pour Lionel Messi

Axel Cornic

La fin de contrat de Lionel Messi approche à grands pas et un départ du Paris Saint-Germain semble se confirmer. Ainsi, l’Argentin est envoyé au FC Barcelone ou encore en MLS, mais l’Arabie Saoudite semble bien avoir préparé son coup et pourrait lui offrir une occasion assez étonnante pour terminer son aventure européenne.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Si une prolongation avec le PSG semblait possible il y a quelques mois, la situation a radicalement changé et désormais, c’est plutôt vers un départ que semble se diriger le septuple Ballon d’Or.

PSG : Surprise, un coup hallucinant est tenté pour le transfert de Neymar https://t.co/3gr43CoyDE pic.twitter.com/9p5dr5AdIY — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Un retour au FC Barcelone

La piste la plus commentée concerne évidemment un retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2021. A bientôt 36 ans, Lionel Messi souhaiterait évoluer au moins une saison de plus en Europe et un retour dans son club de cœur serait une belle façon de boucler la boucler. Pourtant, une autre option pourrait se présenter !

Et pourquoi pas Newcastle ?