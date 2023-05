Mercato - PSG : C'est la douche froide pour Mbappé

Jean de Teyssière

Comme annoncé par le10sport.com, le Paris Saint-Germain et Luis Campos chercheraient un attaquant capable d'évoluer avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Si la piste menant à Rafael Leão était parmi les premiers choix du PSG, le Portugais a finalement choisi de rester en Lombardie, dans son club de l'AC Milan. De quoi déjà mettre à mal la politique de transferts parisienne...

Le 10 juin prochain, le mercato estival ouvrira ses portes. Les clubs commencent déjà à discuter et prendre la température concernant les cibles potentielles et le PSG avait choisi de s'intéresser à Rafael Leão, attaquant de l'AC Milan. Le Portugais, auteur d'une excellente saison avec 12 buts et 5 passes décisives en Série A faisait partie des cibles potentielles de Luis Campos pour jouer autour de Kylian Mbappé. D'ailleurs, il avait récemment fait un appel du pied au crack de Bondy pour venir jouer avec lui, mais à l'AC Milan : « C'est le meilleur joueur que j'ai rencontré. Et il est déjà fan des Rossoneri, il devrait venir à Milan. »

Leão prolonge jusqu'en 2028

Malheureusement pour le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, Rafael Leão ne viendra pas dans la capitale française cet été. Connaissant bien la Ligue 1 pour y avoir évoluer avec le LOSC lors de la saison 2018-2019, le Portugais a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec l'AC Milan, selon le scout Ignazio Genuardi. Sa clause libératoire passe à 170M€ et gagnera 7M€ par an.

Le PSG fonce sur un crack à 54M€, une offre va partir https://t.co/mIpwDARa7e pic.twitter.com/6iL6Ya7DCs — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Leão a repoussé les avances du PSG