PSG : Le clan Mourinho interpelle le Qatar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome, José Mourinho est annoncé avec insistance du côté du PSG ces dernières semaines. Interrogé sur ce dossier, José Morais - ancien adjoint du Special One - a affirmé qu'il était le candidat idéal pour prendre la succession de Christophe Galtier à Paris.

Alors qu'il enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le Qatar se poserait des questions sur son entraineur, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale.

«Mourinho serait l'entraîneur idéal pour le PSG»

Si elles rêveraient toujours de s'offrir les services de Zinedine Zidane, les hautes sphères du PSG penseraient également à recruter José Mourinho pour la potentielle succession de Christophe Galtier. Et à en croire José Morais - ancien adjoint du Special One - le Qatar doit miser sur lui s'il veut « rêver plus grand ». « Mourinho serait l'entraîneur idéal pour le PSG. Il pourrait être très important pour le club. Il peut aider les propriétaires du PSG à réaliser ce qu'ils recherchent : gagner la Ligue des champions après une si longue période. Il peut gérer ce vestiaire, parce qu'il en a déjà la qualité » , a estimé José Morais - qui a travaillé avec José Mourinho à Porto, à l'Inter, au Real Madrid et à Chelsea - lors d'un entretien accordé à AS .

Mourinho peut offrir la Ligue des Champions au PSG

Le 8 mai, le10sport.com a fait le point sur le possible départ de José Mourinho au PSG. Selon nos informations, Christophe Galtier va rester à Paris la saison prochaine, sauf catastrophe. De ce fait, le Qatar n'a pas encore lancé les pourparlers avec l'actuel technicien de l'AS Rome, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.