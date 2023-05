Mourinho - PSG : L’énorme indice qui fait trembler Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le nom de José Mourinho circule avec insistance du côté du PSG, l'avenir du Special One ne semble plus s'écrire du côté de l'AS Roma. Et pour cause, la presse italienne révèle que le Portugais ne démarrera pas une nouvelle saison s'il ne lui reste qu'un an de contrat. Et comme les discussions pour une prolongation n'ont pas débuté...

L'avenir de Christophe Galtier reste toujours aussi incertain. Et pour cause, pour sa première saison sur le banc du PSG, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC peine à convaincre et les éliminations précoces en Ligues des Champions ainsi qu'en Coupe de France pourraient pousser le Qatar à se mettre en quête d'un nouveau coach. Le nom de José Mourinho circule notamment du côté du PSG.

Mourinho vers un départ de l'AS Roma ?

Et selon les informations de TMW , le départ de José Mourinho est une réelle option. En effet, le Special One a déjà annoncé qu'il ne s'engagerait pas dans une nouvelle saison à l'AS Roma s'il ne lui reste qu'un an de contrat. Ce qui est le cas actuellement, et les discussions pour une prolongation n'ont toujours pas débuté. Difficile de ne pas y voir un indice pour l'avenir de l'ancien coach du Real Madrid qui s'apprête à affronter le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Ligue Europa.

EXCLU @le10sport : Il n’y a pas le début d’une discussion entre le PSG et José Mourinho▶️ Galtier a de grandes chances de poursuivre, Paris ne cherche pas de nouveau coach▶️ Aucune discussion directe ou indirecte avec Mourinhohttps://t.co/fITVMbciG0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 8, 2023

Aucun contact avec le PSG