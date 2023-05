Messi - Neymar : Le PSG prépare une folie pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Néanmoins, le PSG semble avoir compris la nécessité de faire du crack de Bondy la pierre angulaire de son projet. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale prévoit de se séparer de Lionel Messi et Neymar pour construire autour du Français.

Il y a quasiment un an, Kylian Mbappé annonçait son choix de prolonger avec le PSG. L'attaquant français recalait ainsi le Real Madrid qui était pourtant persuadé de boucler son arrivée libre. Néanmoins, les promesses qui accompagnaient sa prolongation n'ont pas été tenues, notamment en terme de recrutement, ce qui a engendrer une saison poussive. Mais le PSG ne reproduira pas deux fois les mêmes erreurs.

Le PSG veut se séparer de Messi et Neymar...

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , alors que le contrat de Kylian Mbappé court jusqu'en 2024, le PSG refusera toute discussion concernant un départ de son attaquant. Et surtout, du côté de Doha, on fera tout pour mettre le crack de Bondy dans les meilleures dispositions possibles. Ce qui passe par les départs de Lionel Messi et Neymar. En fin de contrat, l'Argentin devrait quitter le PSG dans les prochaines semaines, tandis que le Brésilien, dont le bail s'achève en 2027, aurait accepté l'idée de partir. Encore faut-il trouver un club acquéreur.

... pour construire autour de Mbappé

Une chose est sûre, l'idée du PSG est donc de construire autour de Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine. Sans Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale voudra se renforcer par le biais de joueurs d'équipe susceptibles d'épauler le capitaine de l'équipe de France qui paraît donc intouchable au PSG où l'été s'annonce brûlant afin de prouver à Kylian Mbappé qu'il a bien fait de rester.