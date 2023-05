Le FC Nantes s’est trompé, il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de remplacer Antoine Kombouaré, le FC Nantes a décidé d’opter pour un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo afin de relever la périlleuse mission du maintien des Canaris en Ligue 1. Un choix qui étonne Eric Di Meco, pas convaincu que les deux techniciens soient les mieux placés.

La fin de saison du FC Nantes est en train de virer au fiasco. Humiliés en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5), les Canaris ont enchaîné avec deux défaites contre des concurrents directs dans la course au maintien en Ligue 1, à savoir Brest et Strasbourg. Résultat, le FC Nantes est dans la zone rouge et se retrouve menacé pour son avenir dans l'élite. Une situation qui a poussé la famille Kita à se séparer d'Antoine Kombouaré. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un attelage composé de Rolland Courbis et Stéphane Ziani avait été envisagé. L'ancien coach de l'OM nous a d'ailleurs confirmé avoir été contacté. Mais c'est finalement le duo Aristouy-Vizcarrondo qui sera en charge de sauver le FC Nantes. Et Eric Di Meco ne cache pas son scepticisme.

Di Meco pas convaincu par le duo Aristouy-Vizcarrondo

« C’est malheureusement la règle du jeu et c’est pour ça que les entraîneurs, aujourd’hui, ont des salaires très très importants. Moi quand j’ai commencé le football, l’entraîneur avait le plus petit salaire du vestiaire. Mais le mec, il était là presque à vie dans un club, mais ça, c’est finit maintenant. Donc c’est terrible. On va voir déjà si ça fait effet. Et on saura jamais, si ça ne fait pas effet s’il fallait le faire ou pas. Mais c’est l’histoire de la vie ça », confie l’ancien défenseur de l’OM au micro de RMC avant de prendre pour exemple Dijon.

«Tu prends des mecs je ne vois pas où est la plus-value»