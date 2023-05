Transferts - PSG : On connait déjà la destination de Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Neymar n’entre plus dans les plans de la direction sportive du PSG qui entend se débarrasser de son numéro 10 brésilien. À en croire les révélations de la presse espagnole, le FC Barcelone n’est plus sur le coup pour Neymar, et seule la Premier League apparaît comme un point de chute crédible dans ce dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier affichait un discours très évasif sur l’avenir de Neymar et ne garantissait pas forcément sa présence au PSG l’an prochain : « Est-ce que l'on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matchs et on verra ce qui se passe la saison prochaine (...) Je ne peux pas répondre à cette question car la saison prochaine sera la saison prochaine, nous devons bien finir », confiait l’entraîneur du club de la capitale. Et pour cause…

Le PSG veut lâcher Neymar

Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Luis Campos cherchera à vendre Neymar cet été, l’attaquant brésilien n’entrant plus dans les plans du conseiller sportif du PSG et de Galtier. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, le joueur pourrait donc plier bagages durant le mercato estival, et à en croire les dernières tendances, Neymar chercherait lui aussi à quitter le PSG, d’autant qu’il se retrouve plus que jamais pris en grippe par les supporters qui sont même allés jusqu’à se réunir devant son domicile avant de réclamer son départ. Mais où pourrait se relancer Neymar ?

L’Angleterre ou rien ?

Comme l’a révélé le quotidien catalan SPORT jeudi, le FC Barcelone n'a jamais envisagé la possibilité de rapatrier Neymar cet été, contrairement à l’année 2019 où le club blaugrana et le numéro 10 du PSG avaient fait le forcing pour leurs retrouvailles. Neymar n'aurait jamais fait partie des noms étudiés pour renforcer l'effectif catalan, et seule la Premier League apparaît donc comme un point de chute plausible pour l’international brésilien, où des intérêts de Newcastle et Chelsea sont notamment évoqués depuis quelque temps.