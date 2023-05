Une légende de l'équipe de France prête à suivre Messi ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans seulement quelques semaines pour rejoindre l’Arabie Saoudite, comme l’a fait un certain Cristiano Ronaldo. Un contrat légendaire attendrait déjà le Champion du monde argentin et d’autres stars du football européen et surtout français pourraient bien suivre ses traces.

Une page pourrait se tourner en Europe cet été. En effet, quelques mois après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pourrait quitter le Vieux Continent pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Une source a récemment parlé à l’ AFP d’une « affaire conclue » pour l’arrivée de la star argentine, dont le contrat avec le PSG se termine le 30 juin prochain.

Messi - Neymar : Le PSG prépare une folie pour Mbappé https://t.co/rsaJ0VjBUq pic.twitter.com/A1TmsHoHLX — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Hugo Lloris en Arabie Saoudite ?

Le pays du Golfe Persique semble attirer de plus en plus de stars européennes, puisque The Times a annoncé tut récemment qu'un Champion du monde 2018 pourrait décider d’imiter Messi et Ronaldo. Il s’agirait selon le quotidien britannique d’Hugo Lloris, dont le contrat avec Tottenham se termine en juin 2024.

« Il étudiera toutes les options qui s’offrent à lui »