Transferts : Messi va partir avec une légende de l’équipe de France ?

Florian Barré

Nouvelle destination prisée par les vétérans du football européen, l’Arabie saoudite a une nouvelle cible en vue. Alors que le dossier principal tourne autour de Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG en juin, le très riche championnat saoudien aurait fait d’Hugo Lloris l’une de ses priorités pour le mercato, lui qui est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024.

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo rejoignait Al-Nassr avec un contrat XXL de 200M€ par an jusqu’en 2025. Pas rassasié de stars, le championnat saoudien lorgne plusieurs grands noms évoluant en Europe à commencer par celui de Lionel Messi. Celui qui devrait vraisemblablement quitter le PSG en fin de saison aurait reçu une offre de 500M€ par an, sur deux ans, plus une troisième année en option de la part d’Al Hilal, d’après les dernières informations de L’Equipe .

Hugo Lloris peut rejoindre Ronaldo et Messi

En dehors des deux plus grandes superstars du football actuel, la Saudi Pro League se verrait bien accueillir Hugo Lloris également, selon The Times . Tout juste retraité en équipe de France où il est le recordman du nombre de sélections (145), le gardien de Tottenham pourrait donc vivre une nouvelle aventure s’il le souhaitait, lui qui verra son contrat s’épuiser en juin 2024 avec le club anglais.

Quel choix pour Lloris ?