Grande nouvelle pour l’ASSE, un retour se confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés, pour la seconde fois de sa carrière, le 11 février dernier contre Dijon, Gaëtan Charbonnier s'est prononcé sur sa rééducation et assure qu'il est en avance dans son protocole de soins. Par conséquent, l'attaquant pourrait revenir plus rapidement que prévu... et prolonger son contrat à l'ASSE.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé sur le mercato afin d'inverser la tendance et lancer son opération maintien en Ligue 2. Une mission qui va être réussie compte tenu de l'excellente seconde partie de saison réalisée par les Verts. Et Gaëtan Charbonnier, première recrue hivernale des Stéphanois, aura contribué à ce regain de forme pendant quelques matches. En effet, auteur de débuts prometteurs, l'attaquant arrivé en provenance de l'AJ Auxerre s'est rapidement blessé. Le 11 février, il était effectivement victime d'une rupture des ligaments croisés. Mais dans les colonnes du Progrès , il assure que sa rééducation se passe parfaitement bien, mieux que la première fois qu'il avait connu une telle blessure, en février 2017 avec Reims.

L’ASSE a reçu une aide inespérée pour boucler le coup de l’année https://t.co/CfpaT6cmLN pic.twitter.com/1MsvMB7mzt — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

La rééducation se passe bien pour Charbonnier...

« Une rééducation différente ? Complètement différente car la première fois, j’avais les ménisques qui étaient touchés. Cela complique les choses, notamment pour reprendre rapidement la marche. Là, j’avais un croisé isolé. Dans ma blessure, j’ai eu quand même un peu de chance. Après l’opération, j’ai quasiment marché de suite et je n’avais pas perdu ma contraction du quadriceps. Pour le moment, j’ai zéro problème dans ma rééducation. Je touche du bois, pourvu que ça dure (...) Je pense que je suis plus qu’en avance. Je rentre dans une période assez frustrante où je peux faire pas mal de choses mais je dois faire attention », assure Gaëtan Charbonnier.

... qui pourrait prolonger à l'ASSE