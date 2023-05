Un attaquant discute avec l’ASSE, une grosse signature est attendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'ASSE avait lancé son mercato par le recrutement de Gaëtan Charbonnier qui s'est rapidement imposé à la pointe de l'attaquant stéphanoise avant de gravement se blesser le 11 février dernier. En pleine rééducation, l'ancien buteur de 34 ans souhaite toutefois poursuivre sa carrière, et confirme des discussions avec l'ASSE pour prolonger.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a décidé de sortir le chéquier durant le mercato d'hiver afin d'éviter la relégation en National. Un recrutement lancé par un joli coup avec le transfert de Gaëtan Charbonnier. Remplaçant à l'AJ Auxerre, l'attaquant passé par Brest et Reims accepte le challenge et retrouve la Ligue 2, un championnat dans lequel il avait brillé. Et alors que ses débuts sont réussis avec 3 buts lors de ses 5 premières titularisations, Gaëtan Charbonnier va subir un grave blessure le 11 février contre Dijon.

Charbonnier veut continuer à jouer...

Victime d'une rupture des ligaments croisés, Gaëtan Charbonnier est en pleine rééducation et assure que malgré ses 34 ans, il ne compte pas arrêter sa carrière pour le moment. « Tant que ma flamme sera là, je continuerai », assure-t-il dans une interview accordée au Progrès .

... et discute avec l'ASSE