Catastrophe, le renouveau du PSG court un grand danger

En marge du mercato à venir, le PSG espérerait pouvoir amorcer sa révolution et changeant pas mal de choses au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Pour autant, les projets parisiens seraient mis à mal par le Real Madrid. Explications.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au PSG. Entre déceptions sportives en Europe et polémiques entourant les acteurs majeurs du club de la capitale, force est de constater que la saison du PSG est plus que difficile. Et alors que le Paris Saint-Germain est à quelques journées d’entrer dans l’histoire du championnat de France avec 11 titres, le mercato estival du club parisien est déjà sur toutes les lèvres.

Le Real Madrid reviendrait à la charge pour Mbappé

À commencer par le démantèlement de la MNM . En effet, comme RMC Sport le rabâche ces dernières semaines, l’un des axes de travail du comité de direction du PSG pour cet été serait de mettre un terme au trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. Les deux derniers cités sont appelés à aller voir ailleurs. Cependant, le Real Madrid prévoirait de revenir à la charge pour Kylian Mbappé après deux échecs successifs en 2021 et 2022. C’est du moins l’information communiquée par The Daily Telegraph ces dernières heures. Et ce ne serait pas tout.

Un mercato de folie avec Mbappé et Bellingham, Haaland prévu pour plus tard

Toujours d’après le média britannique, le Real Madrid aurait pour projet d’à la fois accueillir Kylian Mbappé et Jude Bellingham dans le cadre du mercato estival à venir. Des discussions avec l’international anglais de 19 ans auraient déjà été initiées afin de dessiner les nouveaux « Galactiques » de cette décennie 2020. En outre, pour un mercato à venir, mais pas le prochain, le Real Madrid aurait à coeur de mettre la main sur Erling Braut Haaland qui, à l’instar de Bellingham pour qui le président Nasser Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme en décembre dernier, figurerait également dans les petits papiers du PSG. Le ton est donné.