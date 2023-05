Un transfert historique se prépare pour Mbappé, le PSG contre-attaque

Axel Cornic

S’il a signé la saison dernière une prolongation légendaire, Kylian Mbappé se retrouve désormais à un peu plus d’un an de la fin de son contrat et les envies de départ ne l’auraient pas quitté. Et les médias britanniques ont relancé les spéculations autour du Real Madrid, qui préparerait une nouvelle offensive pour la superstar française... même si le Paris Saint-Germain prépare sa défense.

Il y a moins d’un an, le PSG réussissait l’impossible en retenant sur le fil Kylian Mbappé, que tout le monde annonçait pourtant déjà au Real Madrid. Cela a couté très cher avec le plus gros contrat de l’histoire du football avant le départ de Cristiano Ronaldo vers l’Arabie Saoudite, même si cela ne semble pas avoir calmé les ardeurs madrilènes.

Le Real Madrid prêt à revenir à la charge

The Telegraph a en effet annoncé ce mercredi une nouvelle offensive du Real Madrid, qui aimerait profiter des tensions nées au PSG en cette fin de saison chaotique. Les dirigeants du club espagnol rêveraient d’ailleurs d’un mercato XXL puisqu’en plus de Kylian Mbappé, ils souhaiteraient recruter Jude Bellingham.

Le PSG veut convaincre Mbappé de rester

D’après les informations du quotidien britannique, le PSG ne compte pas se laisser faire et aurait déjà préparé le terrain pour tendre un deuxième piège au Real Madrid. L’idée serait en effet de travailler au corps Mbappé, lui présentant notamment un changement du projet centré sur les jeunes parisiens, comme Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu.