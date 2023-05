PSG : La presse anglaise fait une annonce gigantesque sur l’avenir de Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il était proche de rejoindre le Real Madrid l’année dernière, Kylian Mbappé avait finalement fait volte-face. L’international français s’est laissé convaincre par le club de la capitale, avec qui il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option. Les Merengue n’auraient pas oublié l’attaquant parisien et pourraient revenir à la charge cet été.

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain . » Présent dans l’émission Tout le sport il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait mis les choses au clair sur son avenir.

Mbappé a snobé le Real Madrid pour le PSG

Annoncé très proche de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé avait changé d’avis presque au dernier moment. L’attaquant du PSG avait finalement prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option. Un choix qui avait énormément contrarié le Real Madrid.

Une offensive du Real Madrid cet été ?