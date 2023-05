PSG : Ça se confirme, une nouvelle star est prête à claquer la porte

Axel Cornic

Une énorme vague de départ pourrait avoir lieu cet été, avec des gros noms qui semblent penser de plus en plus à un avenir loin du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Lionel Messi ou de Neymar, mais également de Marco Verratti, qui est pourtant l’un des symboles du projet QSI puisqu’il est arrivé dès 2012 et n’a connu que le PSG dans l’élite européenne.

Une page va se tourner au PSG. L’énième désillusion en Ligue des Champions pourrait être la goutte qui fait déborder le vase, avec d’ailleurs les récents évènements autour de Lionel Messi qui semblent marquer un changement de cap de la part du club. A part Kylian Mbappé personne n’est à l’abri et beaucoup des têtes pourraient tomber.

Verratti est prêt à quitter le PSG

C’est notamment avec certaines des plus grosses stars de l’effectif ! RMC Sport nous annonce en effet que Neymar devrait une nouvelle fois être poussé vers la sortie lors du mercato et contrairement à l’été dernier, il ne serait pas opposé à un départ. D’autres pourraient l’imiter, puisqu’en Italie Calciomercato.com confirme ce mercredi les spéculations courant autour de Marco Verratti, qui songerait également à un départ d’un PSG qu’il a rejoint il y a plus de dix ans.

Nasser Al-Khelaïfi pourrait tout faire capoter