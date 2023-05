PSG : Enorme coup de pression dans ce transfert à 160M€

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain souhaite frapper un gros coup lors du mercato estival qui arrive et aurait déjà activé plusieurs pistes, avec notamment Victor Osimhen. Il faut dire que l’ancien du LOSC est l’un des attaquants les plus en vue de la saison, avec un Scudetto offert au Napoli après 33 ans d’attente.

Il a surpris en Ligue 1, mais depuis deux ans Victor Osimhen s’est révélé comme une valeur sûre de Serie A et cet été, il pourrait franchir un nouveau palier. Les plus grands clubs d’Europe seraient en effet sur ses traces et cela serait le cas du PSG, qui cherche des nouvelles stars en attaque.

Le Napoli réclame 160M€ pour Osimhen

Il Mattino a annoncé ce mercredi que le PSG fait partie des clubs qui sont intéressés par Osimhen, mais surtout qui peuvent se l’offrir ! Car le Napoli réclamerait pas moins de 160M€, ce qui pourrait faire du Nigérian le troisième plus grand transfert de l’histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG devra tout régler avant juillet

D’après les informations du quotidien italien, le président Aurelio De Laurentiis aurait posé des bases claires pour Victor Osimhen. Lors des différents échanges avec le joueur et son entourage, il aurait proposé soit une prolongation de contrat soir un départ. Mais ce départ ne devrait se faire qu’aux conditions du Napoli et surtout, tout devra être bouclé avant le début du mois de juillet.