L’entraîneur de l’OM sur le départ, le vestiaire prend position

Ce jeudi soir, la presse italienne a lâché une bombe. Selon plusieurs journalistes, Igor Tudor aurait pris la décision de quitter son poste à la fin de cette saison. L'actuel entraîneur de l'OM serait en pole position pour remplacer Massimiliano Allegri à la Juventus. Mais ce départ pourrait frustrer certains joueurs, notamment Vitinha, proche de lui.

Une saison et puis s'en va ? Arrivé à l'OM l'été dernier pour combler le vide laissé par Jorge Sampaoli, Igor Tudor est annoncé sur le départ par plusieurs médias, notamment en Italie.

Tudor sur le départ selon la presse italienne

Selon les informations de Sportitalia, Igor Tudor devrait quitter l'OM à la fin de cette saison pour, possiblement, prendre la tête de la Juventus. Un départ, qui rajoutera une part d'instabilité à la suite du projet marseillais et qui pourrait irriter certains joueurs à commencer par Vitinha. Dans un entretien au Dauphiné Libéré , le buteur portugais a évoqué sa relation avec Tudor.

« J’ai une bonne relation avec lui »