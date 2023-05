OM : Folie à Marseille, Macron envoie un message

Arnaud De Kanel

Ce vendredi soir, la ville de Marseille a fêté comme il se doit les 30 ans de la victoire de l'OM en finale de Ligue des champions face à l'AC Milan. La folie s'est emparée de la cité phocéenne et le spectacle était au rendez-vous. Grand fan de l'OM, Emmanuel Macron y est allé de son message pour les champions d'Europe 93.

Le 26 mai 1993, grâce à un coup de tête de Basile Boli sur corner, l'OM remportait celle que l'on appelait encore la Coupe des clubs champions et qui allait devenir Ligue des champions par la suite. A ce jour, le club phocéen reste le seul club français à compter la plus prestigieuse des coupes européennes dans son palmarès. Vendredi, cela faisait trente ans que l'OM avait réalisé l'exploit. Les festivités ont dépassé toutes les attentes.

L'incroyable craquage de fumigènes

Marseille était en fête toute la journée. Des milliers de supporters se sont rendus sur le parvis de la mairie l'après-midi avant d'assister à la rediffusion du match en début de soirée. Les festivités se sont clôturées par un énorme craquage de fumigènes sur tout le littoral marseillais. Au total, près de 8 000 fumigènes ont été recensés sur plus de 20km. Un spectacle impressionnant. Pas présent sur les lieux, Emmanuel Macron a tout de même tenu à saluer la bande à Didier Deschamps.

🔵 "C'est une victoire historique" 🏆 Emmanuel Macron n'est pas présent à la soirée privée organisée par Éric Di Meco ce soir à Marseille mais il a tenu à adresser un message aux supporters de l'OM ⤵#OM #26mai1993 #26mai #Marseille #TeamOM pic.twitter.com/CjLqfFdfkA — La Provence OM (@OMLaProvence) May 26, 2023

«Vous m'avez fait rêver»